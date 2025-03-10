Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Анкалаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о перспективах российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева после победы над бразильцем Алексом Перейрой.

«У Перейры много защит титула, три, кажется… Я считаю, что он заслуживает ещё одного титульного боя, реванша. В том числе из-за того, что человека, который заслуживал бы драться с Магомедом Анкалаевым прямо сейчас, нет.

Эти парни должны подраться ещё раз. Я уверен, что оба выступят лучше. Они выступят лучше, если подерутся снова. Это будет ещё один увлекательный поединок», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.