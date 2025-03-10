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Кремлёв заявил, что работает над организацией третьего боя Бетербиев — Бивол

Кремлёв заявил, что работает над организацией третьего боя Бетербиев — Бивол
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Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв сообщил, что ведёт переговоры об организации третьего поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Есть предложение бой Бетербиева и Бивола, матч-реванш, провести в Свердловской области. Мы сделаем всё, чтобы договориться, чтобы этот бой состоялся здесь. Сейчас уже пытаемся, толкаем, ведём разговоры», — сказал Кремлёв в социальных сетях.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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