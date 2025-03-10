Стал известен главный кард турнира UFC 314

Опубликован главный кард номерного турнира UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (США).
Напомним, в главном событии бывший чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом.
В соглавном бою экс-претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер встретится с британцем Пэдди Пимблеттом.
Главный кард турнира UFC 314:
Александр Волкановски (Австралия) – Диего Лопес (Бразилия)*;
Майкл Чендлер (США) – Пэдди Пимблетт (Великобритания);
Брайс Митчелл (США) – Жан Силва (Бразилия);
Карлос Пратес (Бразилия) – Джефф Нил (США);
Никита Крылов (Россия) – Доминик Рейес (США).
* чемпионский бой