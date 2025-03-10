Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен главный кард турнира UFC 314

Стал известен главный кард турнира UFC 314
Комментарии

Опубликован главный кард номерного турнира UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (США).

Напомним, в главном событии бывший чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом.

В соглавном бою экс-претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер встретится с британцем Пэдди Пимблеттом.

Главный кард турнира UFC 314:

Александр Волкановски (Австралия) – Диего Лопес (Бразилия)*;
Майкл Чендлер (США) – Пэдди Пимблетт (Великобритания);
Брайс Митчелл (США) – Жан Силва (Бразилия);
Карлос Пратес (Бразилия) – Джефф Нил (США);
Никита Крылов (Россия) – Доминик Рейес (США).

* чемпионский бой

Материалы по теме
Мовсар Евлоев дал категоричный прогноз на бой Волкановски — Лопес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android