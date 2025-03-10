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Баходир Джалолов проведёт следующий бой 5 апреля в Казахстане

Баходир Джалолов проведёт следующий бой 5 апреля в Казахстане
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5 апреля в Астане (Казахстан) состоится большой вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank, в андеркарде которого на ринг вернётся один из многообещающих узбекских супертяжеловесов Баходир Джалолов. Помимо портала Boxrec, эту информацию подтвердил и сам Джалолов на своей странице в социальных сетях.

«Скоро увидимся, Казахстан», — написал Джалолов под афишей турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что Джалолов вернётся на ринг в феврале 2025 года в Монреале (Канада), но бой был отменён из-за медицинских показаний боксёра.

На счету Джалолова 14 проведённых поединков, и во всех он одержал досрочные победы.

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