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Том Аспиналл призвал Джона Джонса подписать контракт на бой

Том Аспиналл призвал Джона Джонса подписать контракт на бой
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл требует, чтобы обладатель полновесного пояса в этом дивизионе Джон Джонс подписал контракт на бой с ним.

«Бой между Джонсом и Перейрой уже не рассматривается, и теперь наш поединок не имеет никаких преград. Всё, что осталось, друг мой, это подписать контракт и определиться с датой боя.

Я думаю, что все слышали на пресс-конференции после UFC 313, как Дана Уайт сказал, что со стороны Джонса всё готово по нашему бою и осталось определиться с датой и местом проведения, поэтому ждём новостей», — приводит слова Аспиналла MMA Fighting.

Напомним, Аспиналл свой последний бой проводил в июле 2024 года и победил там нокаутом в первом раунде Кёртиса Блэйдса.

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