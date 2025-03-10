Кит Турман планирует после боя с Броком Джарвисом сразиться с Тимом Цзю

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман полностью уверен в своей победе над Броком Джарвисом в предстоящем поединке, а также он выразил желание провести бой против другого экс-чемпиона мира, Тимофея Цзю.

«Я не пытаюсь недооценивать Джарвиса. И я хочу проанализировать противника, которого они случайно поставили передо мной. Это не моя вина, что он такой ограниченный боксёр, что он просто подходит и не делает никаких движений головой, выступая в роли мишени.

Для меня этот поединок — бой-возвращение на ринг, чтобы восстановить себя и свои кондиции перед боями с топовой оппозицией, чтобы поклонники боёв увидели, кто этот старый 36-летний Турман на самом деле. Что он может сделать мне в ринге? Ничего! Но я надеюсь, что после этой победы я смогу подраться с Тимом Цзю», — приводит слова Турмана Boxing Scene.

Напомним, бой Турмана против Джарвиса состоится 12 марта в Сиднее (Австралия).