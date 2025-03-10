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Менеджер Бивола опроверг слухи о бое с Бенавидесом, упомянув трилогию с Бетербиевым

Менеджер Бивола опроверг слухи о бое с Бенавидесом, упомянув трилогию с Бетербиевым
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Менеджер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, Вадим Корнилов опроверг слухи о переговорах с обладателем титула временного чемпиона WBC в этом весе Дэвидом Бенавидесом, и отметил, что до конца 2025 года их команда планирует провести трилогию с экс-чемпионом мира Артуром Бетербиевым.

«Это неправильная информация (о переговорах с Бенавидесом о бое летом). Пока нет таких планов и обсуждений. После поединка прошло не так много времени, мы на данный момент пока не строим каких‑то конкретных планов, кроме изначального плана проведения трилогии до конца года», — приводит слова Корнилова Матч ТВ.

Напомним, что первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, где победу большинством судей одержал Бетербиев, а затем в реванше, который прошел в феврале 2025 года аналогичную победу одержал Бивол.

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