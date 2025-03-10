Джон Джонс: у меня больше защит титула, чем у всех действующих чемпионов, вместе взятых

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс считает, что именно он является ведущим чемпионом среди всех действующих обладателей титулов других весовых категорий.

«У меня больше защит титула, чем у всех действующих чемпионов, вместе взятых», — написал Джонс на своей странице в социальной сети под фото, на котором собраны все действующие чемпионы UFC.

Напомним, последний бой Джонса состоялся в ноябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC Стипе Миочича. На его счету 30 проведённых поединков (28 побед, одно поражение и один поединок был признан «несостоявшимся»). Джонс также является владельцем рекордной серии защит чемпионского титула, на его счету 17 успешных защит и 10 побед над чемпионами UFC.