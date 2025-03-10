Анкалаев — о словах Джонса: да, ты провёл больше защит, но все остальные чемпионы чисты

Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев дал комментарий по поводу заявления действующего чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе Джона Джонса насчёт того, что он является лучшим среди чемпионов на данный момент.

«Да, но все эти чемпионы чисты, в отличие от большого читера – мы все это знаем», – написал Анкалаев в ответ на сообщение Джонса в социальных сетях о том, что он провёл защит больше всех действующих чемпионов, вместе взятых.

Напомним, Анкалаев стал чемпионом на турнире UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, где он победил единогласным решением судей экс-чемпиона Алекса Перейру.