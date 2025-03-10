Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев — о словах Джонса: да, ты провёл больше защит, но все остальные чемпионы чисты

Анкалаев — о словах Джонса: да, ты провёл больше защит, но все остальные чемпионы чисты
Комментарии

Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев дал комментарий по поводу заявления действующего чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе Джона Джонса насчёт того, что он является лучшим среди чемпионов на данный момент.

«Да, но все эти чемпионы чисты, в отличие от большого читера – мы все это знаем», – написал Анкалаев в ответ на сообщение Джонса в социальных сетях о том, что он провёл защит больше всех действующих чемпионов, вместе взятых.

Напомним, Анкалаев стал чемпионом на турнире UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, где он победил единогласным решением судей экс-чемпиона Алекса Перейру.

Материалы по теме
Пятеро есть. А кто ещё из россиян может стать чемпионом UFC?
Пятеро есть. А кто ещё из россиян может стать чемпионом UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android