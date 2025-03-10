Джервонта Дэвис покинул топ-10 рейтинга The Ring после ничейного боя с Роучем

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис покинул топ-10 рейтинга pound-4-pound журнала The Ring после своего ничейного противостояния с обладателем пояса WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем.
Стоит отметить, что в предыдущем месяце Дэвис занимал там восьмую позицию, но теперь вместо него на 10-е место добавлен действующий обладатель временного титула WBC и обычного пояса WBA в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес.
Теперь топ-10 выглядит следующим образом:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес
7. Сауль «Канело» Альварес
8. Дзунто Накатани
9. Девин Хейни
10. Дэвид Бенавидес