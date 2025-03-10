Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джервонта Дэвис покинул топ-10 рейтинга The Ring после ничейного боя с Роучем

Джервонта Дэвис покинул топ-10 рейтинга The Ring после ничейного боя с Роучем
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис покинул топ-10 рейтинга pound-4-pound журнала The Ring после своего ничейного противостояния с обладателем пояса WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем.

Стоит отметить, что в предыдущем месяце Дэвис занимал там восьмую позицию, но теперь вместо него на 10-е место добавлен действующий обладатель временного титула WBC и обычного пояса WBA в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес.

Теперь топ-10 выглядит следующим образом:

1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес
7. Сауль «Канело» Альварес
8. Дзунто Накатани
9. Девин Хейни
10. Дэвид Бенавидес

Материалы по теме
Боксёр пожаловался на избиение в ринге, но проиграл суд. За Хейни даже как-то неловко
Боксёр пожаловался на избиение в ринге, но проиграл суд. За Хейни даже как-то неловко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android