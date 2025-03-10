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Майкл Биспинг высказался о неудачном выступлении Алекса Перейры в бою с Анкалаевым

Майкл Биспинг высказался о неудачном выступлении Алекса Перейры в бою с Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC, а ныне аналитик Майкл Биспинг дал комментарий по поводу неудачного выступления экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры в бою против действующего обладателя этого титула Магомеда Анкалаева.

«Выступление Алекса Перейры было будто с ленцой. Я не увидел у него настоящего желания победить. Анкалаев был силён и достаточно хорош, чтобы конкурировать в стойке, и, конечно, от него исходила угроза тейкдаунов. Даже несмотря на то, что он не провёл ни одного перевода, сама угроза их проведения была так же эффективна, как и сам тейкдаун, поскольку открывала для него возможности в ударке. Это помешало Перейре быть более агрессивным», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313 в Лас-Вегасе и отобрал у него чемпионский титул.

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