Фабио Уордли рассчитывает на лёгкий бой с Кубратом Пулевым

Перспективный британский супертяжеловес Фабио Уордли рассчитывает на то, что предстоящий поединок против действующего обладателя обычного титула WBA в этом весе болгарина Кубрата Пулева легко сложится в его пользу.

«Мы планируем провести бой с Кубратом летом 2025 года, и я уверен, что это будет лёгкий бой. Мы уже определились с местом проведения боя — это Англия. Я буду боксировать в родных стенах против возрастного бойца и ни капли не сомневаюсь, что выиграю. Уверен, что поединок для меня пройдёт легко», — приводит слова Уордли Boxing Scene.

Напомним, WBA (Всемирная боксёрская ассоциация) назначила бой между Уордли и Пулевым для определения претендента на бой с полновесным чемпионом, которым сейчас является украинец Александр Усик.