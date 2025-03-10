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Пимблетт — о будущем: завоюю титул и хочу провести первую защиту против Макгрегора

Пимблетт — о будущем: завоюю титул и хочу провести первую защиту против Макгрегора
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30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт заявил, что в случае завоевания титула он хотел бы провести первую защиту против легендарного ирландского атлета и бывшего двойного чемпиона в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора.

«Моей первой защитой титула мог бы стать поединок с Конором Макгрегором на «Энфилде». Это прекрасно, потому что там есть деньги», — сказал Пимблетт в эфире SHAK MMA.

Свой следующий поединок Пэдди проведёт с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером. Бой станет соглавным событием турнира UFC 314.

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