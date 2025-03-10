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Кормье — о поединке Анкалаев — Перейра: Алекс нанёс всего несколько опасных ударов

Кормье — о поединке Анкалаев — Перейра: Алекс нанёс всего несколько опасных ударов
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказался о титульном поединке Магомеда Анкалаева с бразильцем Алексом Перейрой, победу в котором единогласным решением одержал россиянин.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Ребята, уже два боя подряд мы видим, что Поатан проигрывает. И в поединке с Анкалаевым он не смог вернуться. Честно говоря, Перейра нанёс всего несколько опасных ударов. В пятом раунде он нанёс хороший кик в голову, но бо́льшую часть боя он был под сильнейшим давлением Магомеда, способного наносить стоящие удары – может быть, не очень сильные, но наносящие урон.

Также Анкалаев дал очень конкурентный бой ногами. Я считаю, что причина, по которой он смог так хорошо бороться с ним на ногах, заключается в том, что у него есть эта угроза тейкдауна и перехода в борьбу, а когда у тебя есть эта угроза борьбы, с тобой гораздо труднее иметь дело», — приводит слова Кормье издание MMAJunkie.

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