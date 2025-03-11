Видео: Тайсон Фьюри намекнул на своё очередное возвращение в бокс

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри опубликовал в социальных сетях видеоролик, намекающий на его очередное возвращение в бокс.

«Скучали по мне?» — подписал видео Тайсон.

Сам ролик записан на стадионе «Олд Траффорд», на котором выступает клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». На видео Фьюри выходит из подтрибунного помещения, держа на своих плечах английский флаг.

Фьюри последний бой провёл 22 декабря 2024 года. Его соперником был бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик. Поединок завершился победой Усика единогласным решением судей. Вскоре Тайсон объявил о завершении профессиональной карьеры.