Президент RCC ответил на вопрос о следующем бое Александра Шлеменко

Глава бойцовского промоушена RCC Николай Клименко высказался о следующем выступлении именитого российского ветерана Александра Шлеменко.

«Александр Шлеменко будет возглавлять ивент на 31 мая. Сейчас в поиске есть несколько вариантов, уже есть предварительная договоренность — мы ждём. Я думаю, будет понимание где-то в апреле, и мы уже 100% объявим соперника. Многих удивит имя, и оно будет соответствовать имени Александра Шлеменко и по медийности, и по заслугам», — сказал Клименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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