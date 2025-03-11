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Камил Гаджиев оценил победу Анкалаева над Перейрой

Камил Гаджиев оценил победу Анкалаева над Перейрой
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

«Анкалаев сделал домашнюю работу. Подготовился, слышал угол, там хорошо поработали… Очень выстраданный пояс, давайте прямо скажем. Удивил тем, что геймплан отличался от того, что ему советовали. Я, в частности, говорил, что нужна функционалка, борьба, а он навязал своё. В левше поработал с Перейрой, поработал первым номером, был на самом деле точнее, хотя антропометрия на стороне Перейры. Был быстрее, был острее… Переиграл Перейру в стойке», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).

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