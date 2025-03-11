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Магомед Анкалаев вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC

Магомед Анкалаев вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC
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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 313, состоявшегося на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Новый чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев вошёл в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Ислам Махачев (Россия).
2. Джон Джонс (США).
3. Илия Топурия (Грузия).
4. Мераб Двалишвили (Грузия).
5. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).
6. Магомед Анкалаев (Россия).
7. Белал Мухаммад (США).
8. Алекс Перейра (Бразилия).
9. Александр Пантожа (Бразилия).
10. Том Аспиналл (Великобритания).

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