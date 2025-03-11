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Гаджиев: Перейра рассчитывал на судей в бою с Анкалаевым

Гаджиев: Перейра рассчитывал на судей в бою с Анкалаевым
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Известный промоутер Камил Гаджиев раскритиковал выступление бразильца Алекса Перейры в бою с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Перейра меня неприятно удивил. Проигрываешь бой, очевидно проигрываешь… Почему-то не рискнул, не пошёл вперед, не попытался переломить ход боя. У меня такое ощущение было, что Перейра рассчитывает на судей. Он понимает, что, плюс-минус картина равная, нокдаунов нет… Думает, что судьи помогут. У меня такое ощущение сложилось от его действий», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).

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