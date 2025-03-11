Анкалаев — о завоевании титула UFC: нас долгое время пытались сломать

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о своём пути на вершину престижнейшей организации мира.

«Мы понимаем, долгое время пытались нас сломать… Игра против меня, но мы решили не останавливаться, идти вперёд. Это пример для многих ребят, которые хотят добиться чего-то. Чтобы они не остановились, чтобы шли к своей цели, и всё получится», — сказал Анкалаев на пресс-конференции в Махачкале.

9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) Анкалаев победил единогласным решением бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом в полутяжёлом весе.

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