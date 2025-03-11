Даня Милохин повторит путь Джейка Пола в боксе?

6 июня в Алма-Ате (Казахстан) состоится боксёрский вечер от промоутерской компании All Stars Boxing.

В рамках шоу выступит популярный российский блогер и музыкальный исполнитель Даня Милохин. Его соперником станет блогер Арген Керимов из Кыргызстана, более известный в социальных сетях как Сигма.

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Дане Милохину 23 года. Российский блогер дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2024 года, выступив на турнире в Дубае (ОАЭ) и победив индуса Аджмала Хана.

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