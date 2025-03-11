Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Реванш Корнилов — Богатырёв состоится 10 мая в Санкт-Петербурге

Реванш Корнилов — Богатырёв состоится 10 мая в Санкт-Петербурге
Комментарии

Российские тяжеловесы Кирилл Корнилов и Адам Богатырёв проведут реванш, который состоится 10 мая на турнире ACA 186 в Санкт-Петербурге.

Первая встреча бойцов состоялась в марте 2024 года на турнире ACA 172, и тогда победу удушающим приемом одержал Адам Богатырёв.

Адаму Богатырёву 30 лет. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 10 побед и четыре поражения. В своем последнем бою на ACA 178 он проиграл решением соотечественнику Евгению Гончарову.

Кириллу Корнилову 33 года. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед, два поражения и одна ничья. В своем последнем бою на ACA 184 он нокаутировал соотечественника Мухумата Вахаева.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android