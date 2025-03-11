Реванш Корнилов — Богатырёв состоится 10 мая в Санкт-Петербурге

Российские тяжеловесы Кирилл Корнилов и Адам Богатырёв проведут реванш, который состоится 10 мая на турнире ACA 186 в Санкт-Петербурге.

Первая встреча бойцов состоялась в марте 2024 года на турнире ACA 172, и тогда победу удушающим приемом одержал Адам Богатырёв.

Адаму Богатырёву 30 лет. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 10 побед и четыре поражения. В своем последнем бою на ACA 178 он проиграл решением соотечественнику Евгению Гончарову.

Кириллу Корнилову 33 года. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед, два поражения и одна ничья. В своем последнем бою на ACA 184 он нокаутировал соотечественника Мухумата Вахаева.