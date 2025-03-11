Даня Милохин — Василе Жосан: дата и время боя, где пройдёт, когда начало, где смотреть

15 марта в столице Молдавии Кишинёве на футзальной арене «Чореску» пройдёт вечер профессионального бокса, участие в котором примет известный российский блогер Даня Милохин. Противостоять ему будет местный блогер Василе Жосан.

Прямая трансляция спортивного мероприятия будет вестись на сайте Fea Fights TV. «Чемпионат» расскажет, как пройдёт поединок Милохина. Бои турнира начнутся в 18:00 по московскому времени.

Напомним, Милохин уже дебютировал в боксе. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.

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