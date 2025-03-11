Сергей Павлович показал ударную работу

Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович продолжает поддерживать себя в форме в преддверии следующего выступления.
Сергею Павловичу 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В ноябре 2023 года Павлович сразился за временный титул организации, но уступил техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.
В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Павлович победил единогласным судейским решением суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего на счету россиянина в UFC семь побед и три поражения.
Сложный путь Сергея Павловича в UFC