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Бивол назвал приоритетную дату трилогии с Бетербиевым

Бивол назвал приоритетную дату трилогии с Бетербиевым
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о сроках возможного третьего поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Для меня приоритетная дата реванша с Бетербиевым – не раньше ноября-декабря. Мне до этого времени нужно привести себя в порядок», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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