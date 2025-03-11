Бивол: было бы классно завоевать пояс в другой весовой категории

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о возможном переходе в другой дивизион.

«Было бы классно завоевать ещё какой-то пояс в другой весовой категории. Думаю об этом. Но это всё надо обсуждать с командой, промоутером. Планы по-другому строятся. Одно дело, что у тебя в голове, а другое — тебе нужно свои планы состыковать с возможностями и запросами болельщиков и промоутеров.

Есть такие боксёры: «Вот я такой классный! Дайте мне вот этого боксёра, хоть он и чемпион. Я его выиграю и буду тоже чемпионом». В профессиональном боксе, чтобы быть хорошим, ты не просто должен быть нацелен на одного, должен суметь отбоксировать с разными — с тем, кого тебе предложат. Есть возможность организовать с одним, есть с другими — ты должен эти бои уметь брать и доказывать, что ты лучший. Тогда тебе придёт шанс. Это так работает», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.