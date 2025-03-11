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Дмитрий Бивол вернулся в Россию после победы над Бетербиевым

Дмитрий Бивол вернулся в Россию после победы над Бетербиевым
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол вернулся в Россию после победы над Артуром Бетербиевым.

Боксёра встретили с плакатами и песней группы «Кино», под которую он традиционно выходит в ринг.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Ранее глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что работает над организацией третьего боя Бетербиев — Бивол.

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