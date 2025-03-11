Бивол: Рой Джонс — легенда, конечно, он бы победил меня

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о бывшем чемпионе в четырёх дивизионах, а ныне члене Зала славы американце Рое Джонсе-младшем.

«Рой Джонс – легенда! Даже не хочу сравнивать себя с ним. Я учился на его боях, он действительно талантлив. Забавно, что такая американская история – он меня победил бы или я его. Конечно, он бы победил, — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Рою Джонсу 56 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-1988, становился чемпионом в среднем (до 72,6 кг), втором среднем (до 76,2 кг), полутяжёлом и супертяжёлом дивизионах.