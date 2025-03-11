Бивол: пока не хочется пересматривать реванш с Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол признался, что ещё не пересматривал реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Вернулся с обалденным настроением и чувством выполненного долга перед своей командой и самим собой. Честно, ещё не пересматривал реванш, но пока не хочется», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.