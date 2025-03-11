Дмитрий Бивол назвал приоритетного соперника

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 KO) назвал приоритетный бой после объединения всех поясов в дивизионе.

«Пока ещё новую задачу не поставили. Как минимум ждём новостей по поводу реванша. Уже дальше будет видно. Пока по вопросам плотно движемся к реваншу, но плотно ещё не общались.

Для меня приоритет – это больше трилогия с Бетербиевым. Если Артур хочет взять реванш, мне приятнее совершить трилогию, чтобы закрыть вопрос окончательно», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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