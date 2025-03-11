Бивол ответил, готов ли провести третий поединок с Бетербиевым без всех поясов на кону

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что готов провести третий поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым даже в том случае, если будет лишён одного из титулов.

«У меня стоит цель закрыть вопрос и быть чистым перед тем, с кем мы работаем. То есть кто организовывает эти бои и с кем планы дальше. Артур – чемпион, поэтому тоже достоин. Не будет ничего страшного, если трилогия пройдёт не за пояс абсолютного чемпиона», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.