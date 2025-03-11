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9 независимых журналистов отдали победу Алексу Перейре в поединке с Магомедом Анкалаевым

9 независимых журналистов отдали победу Алексу Перейре в поединке с Магомедом Анкалаевым
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На авторитетном сайте MMA Decisions 9 из 21 независимых журналистов, которые пишут в сфере единоборств, отдали победу бразильцу Алексу Перейре в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

Все девять корреспондентов отдали победу Поатану со счётом 48-47, один поставил ничью, а остальные 11 присудили победу Анкалаеву со счётом 48-47.

Фото: Скриншот сайта MMA Decisions

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Напомним, бой между Анкалаевым и Перейрой стал главным событием турнира UFC 313, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

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