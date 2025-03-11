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Хамзат Чимаев назвал самого сильного соперника, с которым ему приходилось биться

Хамзат Чимаев назвал самого сильного соперника, с которым ему приходилось биться
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев назвал самого сильного оппонента, с которым ему приходилось биться в карьере.

«Я бы сказал, что это Камару Усман. Он очень хорошо защищался от моей борьбы, его навыки в этом аспекте также хороши. Камару хорошо защищался и от грэпплинга. Даже не от борьбы. Он не отдавал мне шею. Я пытался задушить его в течение пяти минут, но Камару очень хорошо оборонялся», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бой между Чимаевым и Усманом стал соглавным событием турнира UFC 294, который состоялся в октябре 2023 года. Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Чимаева решением большинства судей.

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