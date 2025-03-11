Бивол признался, почему взял паузу в середине реванша с Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол, комментируя победу в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым, объяснил, почему сбросил темп в середине поединка.

«Если бы Артур не прибавил, не навязал такой темп в середине, то, наверное, я бы продолжал в своём темпе. Если посмотреть по бою, то я не менял темп. Боксировал в своём темпе. Снизил только тогда, когда Артур прибавил. Снизил, чтобы приноровиться и посмотреть — не рисковать где-то и привыкнуть», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.