Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол признался, почему взял паузу в середине реванша с Бетербиевым

Бивол признался, почему взял паузу в середине реванша с Бетербиевым
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол, комментируя победу в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым, объяснил, почему сбросил темп в середине поединка.

«Если бы Артур не прибавил, не навязал такой темп в середине, то, наверное, я бы продолжал в своём темпе. Если посмотреть по бою, то я не менял темп. Боксировал в своём темпе. Снизил только тогда, когда Артур прибавил. Снизил, чтобы приноровиться и посмотреть — не рисковать где-то и привыкнуть», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Американский боксёр Томпсон: Биволу отдали победу за то, что он дотянул до гонга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android