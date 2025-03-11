Бивол оценил Дэвида Бенавидеса, рассказав о спаррингах с американцем

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о непобеждённом претенденте американце Дэвиде Бенавидесе (30-0, 24 KO).

«Мы спарринговались раза три-четыре, это были обычные спарринги. Это хороший боксёр, к которому отношусь с уважением, потому что он молодой, интересно защищается и является комбинационным боксёром», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что Бивол должен провести обязательную защиту против Бенавидеса. Команды боксёров обязаны договориться о поединке до 8 апреля.