Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о сроках завершения боксёрской карьеры.

«Я не буду боксировать в 40 лет (смеётся). Я не хочу боксировать. Нет такого желания боксировать в 40 лет. Дедлайн? Пока не знаю. Может быть, пару лет. Я хотел бы до 40 лет переключиться на что-то другое в своей жизни и заняться чем-то новым. В 40 лет я хотел бы вступить в какой-то новый этап своей жизни, сформированный и понятный для себя — чем я дальше буду заниматься», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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