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Бивол: только после гонга в конце было ощущение, что я должен выиграть

Бивол: только после гонга в конце было ощущение, что я должен выиграть
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своих чувствах после того, как закончился его реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их вторая встреча состоялась 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Бивола решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«В ринге всё выглядело так, что шёл напор, который нужно было переждать. Как будто суровые погодные условия. Когда уже понял, что приспособился к этому темпу и прессингу, стало получше. Только в конце, когда прозвучал гонг, у меня было ощущение, что сейчас я должен выиграть», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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