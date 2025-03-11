Бивол: только после гонга в конце было ощущение, что я должен выиграть

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своих чувствах после того, как закончился его реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их вторая встреча состоялась 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Бивола решением большинства судей.

«В ринге всё выглядело так, что шёл напор, который нужно было переждать. Как будто суровые погодные условия. Когда уже понял, что приспособился к этому темпу и прессингу, стало получше. Только в конце, когда прозвучал гонг, у меня было ощущение, что сейчас я должен выиграть», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.