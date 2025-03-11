Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дагестанцы радостно встретили Магомеда Анкалаева после его возвращения в Россию

Дагестанцы радостно встретили Магомеда Анкалаева после его возвращения в Россию
Комментарии

Жители Дагестана эмоционально встретили обладателя титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомеда Анкалаева после его возвращения из США, где 9 марта он провёл чемпионский бой с представителем Бразилии Алексом Перейрой на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада). Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Напомним, для Магомеда эта победа стала 12-й в североамериканской организации. Кроме того, Анкалаев стал пятым чемпионом UFC из России и третьим — из Дагестана. Для Перейры, в свою очередь, это поражение стало первым в полутяжёлом весе и вторым – в титульном поединке.

Материалы по теме
Анкалаев вернёт полутяжёлый вес в эпоху Джонса. Россиянин надолго на троне
Анкалаев вернёт полутяжёлый вес в эпоху Джонса. Россиянин надолго на троне
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android