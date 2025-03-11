Дагестанцы радостно встретили Магомеда Анкалаева после его возвращения в Россию

Жители Дагестана эмоционально встретили обладателя титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомеда Анкалаева после его возвращения из США, где 9 марта он провёл чемпионский бой с представителем Бразилии Алексом Перейрой на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада). Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Напомним, для Магомеда эта победа стала 12-й в североамериканской организации. Кроме того, Анкалаев стал пятым чемпионом UFC из России и третьим — из Дагестана. Для Перейры, в свою очередь, это поражение стало первым в полутяжёлом весе и вторым – в титульном поединке.