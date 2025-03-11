Бивол: после объявления счёта первого судьи было чуть тревожно

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол поделился своими переживаниями во время объявления победителя его реванша с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся 23 февраля. Бой завершился победой Бивола решением большинства судей.

«Тревога после объявления счёта первого судьи? Чуть-чуть было тревожно. Как отнёсся к 114-114? Я как спортсмен, не особо любитель на кого-то сваливать свою вину: «Вот вы мне не почитали, победу не дали». Это больше задача промоутеров, организаторов и менеджеров. У меня задача совершенствовать себя и доказывать своей работой так, чтобы не было каких-то вообще вопросов. Выигрывать без вопросов. Если сделали так, то я где-то дал возможность поступить с собой так», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.