Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол: после объявления счёта первого судьи было чуть тревожно

Бивол: после объявления счёта первого судьи было чуть тревожно
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол поделился своими переживаниями во время объявления победителя его реванша с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся 23 февраля. Бой завершился победой Бивола решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Тревога после объявления счёта первого судьи? Чуть-чуть было тревожно. Как отнёсся к 114-114? Я как спортсмен, не особо любитель на кого-то сваливать свою вину: «Вот вы мне не почитали, победу не дали». Это больше задача промоутеров, организаторов и менеджеров. У меня задача совершенствовать себя и доказывать своей работой так, чтобы не было каких-то вообще вопросов. Выигрывать без вопросов. Если сделали так, то я где-то дал возможность поступить с собой так», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Бенавидес или всё же Бетербиев? Бивол стал «яблоком раздора» в боксе
Бенавидес или всё же Бетербиев? Бивол стал «яблоком раздора» в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android