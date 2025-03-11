Бивол ответил, нанёс ли Бетербиев ему больше ущерба, чем другие соперники

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, нанёс ли ему соотечественник Артур Бетербиев больше ущерба, чем другие соперники в карьере.

«Прям чтобы все в совокупности — нет. В какой-то степени он нанёс больше. Удары тяжёлые. По ощущениям, такого нет», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, реванш между Бетербиевым и Биволом состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Для уроженца Хасавюрта это было первое поражение в карьере.