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Бивол ответил, нанёс ли Бетербиев ему больше ущерба, чем другие соперники

Бивол ответил, нанёс ли Бетербиев ему больше ущерба, чем другие соперники
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, нанёс ли ему соотечественник Артур Бетербиев больше ущерба, чем другие соперники в карьере.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Прям чтобы все в совокупности — нет. В какой-то степени он нанёс больше. Удары тяжёлые. По ощущениям, такого нет», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, реванш между Бетербиевым и Биволом состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Для уроженца Хасавюрта это было первое поражение в карьере.

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