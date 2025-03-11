Дмитрий Бивол оценил силу удара Артура Бетербиева

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол дал оценку силе удара соотечественника Артура Бетербиева.

«У Артура крепкий удар. Очень. Он сухой и тяжёлый. Они не поменялись», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, реванш между Бетербиевым и Биволом состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Для уроженца Хасавюрта это было первое поражение в карьере.

Ранее Бивол оценил Дэвида Бенавидеса, рассказав о спаррингах с американцем.