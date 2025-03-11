«Единственный мошенник — это ты. И как чемпиона тебя не уважают». Прохазка — Анкалаеву

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка ответил на слова действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева.

«То, что говорит Магомед в мой адрес, не нравится мне. Я отношусь ко всем людям спокойно, помимо Анкалаева. Этот парень слишком много говорит обо мне. И у меня нет понимания, почему он делает это.

Одно могу сказать Магомеду: пусть он говорит всё, что хочет. Я знаю, что единственный человек, который является мошенником — это он сам. Когда я встретил его в тренировочном центре UFC Perfomance Institute в Лас-Вегасе, Магомед был там и вёл себя очень мило. Он был дружелюбен.

Сейчас Анкалаев суперзвезда. И он играет в трэш-ток. Ему удалось победить Алекса Перейру, который показал худшее выступление в карьере. Магомед единственный мошенник здесь. И хоть он чемпион, его никто не уважает», — приводит слова Прохазки портал BJ Penn.