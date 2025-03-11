Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Единственный мошенник — это ты. И как чемпиона тебя не уважают». Прохазка — Анкалаеву

«Единственный мошенник — это ты. И как чемпиона тебя не уважают». Прохазка — Анкалаеву
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка ответил на слова действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева.

«То, что говорит Магомед в мой адрес, не нравится мне. Я отношусь ко всем людям спокойно, помимо Анкалаева. Этот парень слишком много говорит обо мне. И у меня нет понимания, почему он делает это.

Одно могу сказать Магомеду: пусть он говорит всё, что хочет. Я знаю, что единственный человек, который является мошенником — это он сам. Когда я встретил его в тренировочном центре UFC Perfomance Institute в Лас-Вегасе, Магомед был там и вёл себя очень мило. Он был дружелюбен.

Сейчас Анкалаев суперзвезда. И он играет в трэш-ток. Ему удалось победить Алекса Перейру, который показал худшее выступление в карьере. Магомед единственный мошенник здесь. И хоть он чемпион, его никто не уважает», — приводит слова Прохазки портал BJ Penn.

Материалы по теме
Анкалаев — Прохазке: ты мошенник, и многие парни заслуживают титульного боя больше тебя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android