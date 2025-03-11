Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол: пока не сильно, но есть осознанность, что стал абсолютным чемпионом

Бивол: пока не сильно, но есть осознанность, что стал абсолютным чемпионом
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, пришла ли к нему осознанность, что теперь он является абсолютным чемпионом мира.

«Наверное, осознал, что являюсь абсолютным чемпионом мира. Почему наверное? Для этого нужно пройти время. Где-то должен больше слышать об этом, как это упоминают. Пока ещё не сильно, но осознанность есть, когда смотришь на фотографии и пояс, который лежит у меня дома», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Дмитрий Бивол ответил, нанёс ли Артур Бетербиев ему больше ущерба, чем другие соперники.

Материалы по теме
Бенавидес или всё же Бетербиев? Бивол стал «яблоком раздора» в боксе
Бенавидес или всё же Бетербиев? Бивол стал «яблоком раздора» в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android