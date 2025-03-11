Бивол: пока не сильно, но есть осознанность, что стал абсолютным чемпионом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, пришла ли к нему осознанность, что теперь он является абсолютным чемпионом мира.

«Наверное, осознал, что являюсь абсолютным чемпионом мира. Почему наверное? Для этого нужно пройти время. Где-то должен больше слышать об этом, как это упоминают. Пока ещё не сильно, но осознанность есть, когда смотришь на фотографии и пояс, который лежит у меня дома», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Дмитрий Бивол ответил, нанёс ли Артур Бетербиев ему больше ущерба, чем другие соперники.