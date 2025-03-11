Бивол объяснил, насколько важно было выдержать удары Бетербиева
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, насколько важно было выдержать удары уроженца Хасавюрта Артура Бетербиева в реванше, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой завершился победой Бивола решением большинства судей.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
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Дмитрий Бивол
«Было ли психологически важно, что я выдержал удары Бетербиева? Это всегда важно — уметь выдержать темп или удар. Я бы вопрос так не ставил. Наверное, важно найти свой ритм и комфорт в ринге — это важно», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Ранее Дмитрий Бивол оценил силу удара Артура Бетербиева.
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