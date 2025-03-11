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Бивол: точно не вернусь в лагерь пару месяцев

Бивол: точно не вернусь в лагерь пару месяцев
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, что не собирается возвращаться в тренировочный лагерь в течение следующих нескольких месяцев.

«Я ещё не успел толком отдохнуть, потому что всегда копятся какие-то дела. Вкрутил себе имплант, то есть занялся здоровьем. А также нужно пройти кое-какие обследования. Плюс провёл время с детьми и увиделся с друзьями. В лагерь точно не вернусь пару месяцев. К концу месяца приступлю к физическим активностям», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Бивол ответил, нанёс ли Бетербиев ему больше ущерба, чем другие соперники.

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