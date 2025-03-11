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Исраэль Адесанья не согласен с тем, что Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру

Исраэль Адесанья не согласен с тем, что Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру
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Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья выразил несогласие с тем, что судьи отдали победу единогласным решением россиянину Магомеду Анкалаеву в бою с бразильцем Алексом Перейрой, на кону которого стоял титул UFC в полутяжёлом весе.

«Мне казалось, что Брюс Баффер скажет: «Победу одержал и всё ещё чемпион». В каком глупом бизнесе мы работаем. Что ещё за 49-46 в пользу Магомеда? Да, Анкалаев потряс Алекса и выиграл второй раунд. Пытался удерживать в клинче. Он не добился особого успеха этим.

Я бы сказал, что победил Перейра. Мне нужно пересмотреть поединок и правильно оценить. Второй раунд мог бы сыграть свою роль, просто потому что Магомед его уронил. Хотя потом, когда он начал удерживать Алекса в клинче, не помню, чтобы Анкалаев пытался его перевести», — приводит слова Адесаньи портал Middle Easy.

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