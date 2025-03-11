Первый в истории боксёрский поединок в небе: Сергей Бойцов установил мировой рекорд

Летом 2024 года в Подмосковье над Серпуховской областью на высоте 1600 м состоялся беспрецедентный боксёрский поединок. Впервые в истории два бойца провели реальный бой на куполе воздушного шара, совершив невозможное и установив мировой рекорд.

Проект, на подготовку которого ушло три года, потребовал участия десятков экспертов, лучших каскадёров и беспрецедентных мер безопасности. Пять попыток, три из которых были сорваны разрывом шара, не остановили организаторов. В итоге исторический поединок прошёл в формате пяти раундов, поставив новую планку для экстремального спорта.

Фото: Федерация бокса России

Фото: Федерация бокса России

Фото: Федерация бокса России

Фото: Федерация бокса России

Инициатором и главным вдохновителем проекта стал Сергей Бойцов, который является спортсменом, экстремалом, визионером.

«Этот проект — не просто рекорд, а способ показать молодёжи, что спорт — это путь преодоления себя. В боксе каждый бой — это борьба со страхами, с болью, с собственными пределами. Здесь ты получаешь удары в лицо, но продолжаешь идти вперёд. Мы поднялись на высоту 1600 м, провели бой, а затем совершили прыжок с парашютами — и это был символ того, как важно не бояться, не останавливаться перед трудностями. Наши страхи мешают нам развиваться, но, преодолевая их, мы становимся сильнее», — рассказал Сергей Бойцов.

Проект был реализован при поддержке Федерации бокса России.