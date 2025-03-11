Александр Емельяненко показал, как перенёс медицинскую операцию по удалению грыжи

Известный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как из его спины удалили грыжу во время медицинской операции в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

«Я попросил, чтобы во время операции сделали небольшую видеосъёмку. Я прямо в шоке, какой кусок вытащили. Именно она и давила мне на спинной мозг. Низкий поклон всем докторам, делавшим мне операцию. Низкий поклон всему Институту Склифосовского. Спасибо вам», — сказал Емельяненко в видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале.

Напомним, Емельяненко должен был провести реванш с Тарасовым 29 марта в Минске. Ему на замену вышел американец Джефф Монсон.