Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Махачева назвал идеального соперника для Ислама в данный момент. Это не Топурия

Тренер Махачева назвал идеального соперника для Ислама в данный момент. Это не Топурия
Комментарии

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, выступил за организацию поединка между его подопечным и бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи, назвав Хайлайта идеальным соперником для Ислама в данный момент.

«Фантастика! Если это [следующий бой] будет против Джастина Гэтжи, значит, мы сосредоточимся на Джастине Гэтжи. Это будет для нас идеально – замечательный вариант, если учитывать его текущее положение и достижения. Он очень известный парень, и Ислам с ним ещё не дрался. Так что он – идеальный соперник», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Чейл Соннен сказал, что должен сделать Топурия, чтобы поднять интерес к бою с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android