Тренер Махачева назвал идеального соперника для Ислама в данный момент. Это не Топурия

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, выступил за организацию поединка между его подопечным и бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи, назвав Хайлайта идеальным соперником для Ислама в данный момент.

«Фантастика! Если это [следующий бой] будет против Джастина Гэтжи, значит, мы сосредоточимся на Джастине Гэтжи. Это будет для нас идеально – замечательный вариант, если учитывать его текущее положение и достижения. Он очень известный парень, и Ислам с ним ещё не дрался. Так что он – идеальный соперник», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).