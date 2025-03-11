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Анкалаев назвал бомжом Раунтри из-за того, как тот отреагировал на его поединок с Перейрой

Анкалаев назвал бомжом Раунтри из-за того, как тот отреагировал на его поединок с Перейрой
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Обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался в адрес топового американского бойца UFC Халила Раунтри, который во время его боя с бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 313 закрыл лицо руками. Таким образом, он выразил, что ему скучно наблюдать за поединком.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Бомж Халил расстроился из-за того, что я избил его папочку. Вперёд, Джамал Хилл», — написал Анкалаев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано ESPN в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано ESPN в социальных сетях

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Для Перейры это поражение стало первым в полутяжёлой весовой категории.

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