Анкалаев назвал бомжом Раунтри из-за того, как тот отреагировал на его поединок с Перейрой

Обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался в адрес топового американского бойца UFC Халила Раунтри, который во время его боя с бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 313 закрыл лицо руками. Таким образом, он выразил, что ему скучно наблюдать за поединком.

«Бомж Халил расстроился из-за того, что я избил его папочку. Вперёд, Джамал Хилл», — написал Анкалаев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано ESPN в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано ESPN в социальных сетях

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Для Перейры это поражение стало первым в полутяжёлой весовой категории.